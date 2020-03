Va all'ospedale per una visita cardiologica, ha un infarto e muore

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Marzo 2020, 22:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia questa mattina a Lecce . Un uomo di 88 anni si è accasciato ed è morto in uno degli ambulatori dell' ex Vito Fazzi in piazzetta Bottazzi. L'anziano a quanto si apprende era cardiopatico e si stava recando a una visita cardiologica quando ha avuto un malore ed è deceduto.Vani i soccorsi, sul posto un'ambulanza del 118 e i carabinieri intervenuti perché inizialmente si era pensato a un decesso per coronavirus e si è scatenato il panico tra le persone presenti nella struttura. In realtà ad ucciderlo è stato un arresto cardiaco.