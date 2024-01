Colpito con una testata al volto per una lite al centro scommesse, Roberto muore dopo 2 giorni di agonia: lascia 3 figli

di Redazione web

Si è spento ieri sera, 16 gennaio, all'ospedale di Sessa Aurunca (Caserta) il 46enne Roberto Fusciello, ridotto in fin di vita da domenica scorsa dopo essere stato violentemente picchiato e colpito al capo con una testata dal 44enne Gianluca Sangiorgio, fermato dai carabinieri poco dopo il fatto per tentato omicidio. L'episodio è avvenuto a Cellole, nel Casertano, in Corso Freda.

Per Sangiorgio la contestazione da parte della Procura di Santa Maria Capua Vetere (sostituto procuratore Stefania Pontillo) è ora di omicidio volontario. È stata inoltre disposta autopsia sul corpo di Fusciello, falegname di mestiere, che lascia moglie e tre figli.

Cosa è successo

La tragedia, che ha profondamente scosso e indignato la cittadinanza, si è consumata all'esterno di una sala scommesse, ed è stata ripresa dalla telecamere di videosorveglianza pubbliche e di attività commerciali.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Gennaio 2024, 15:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA