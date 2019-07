Roberta uccisa a 32 anni. Il fidanzato in lacrime: «Forse l'ho strangolata ma non ricordo niente»

aveva 32 anni: è stata strangolata a morte dal fidanzato, reo confesso,, di 37 anni. Un dramma che ha sconvolto la città di San Severo, in provincia di Foggia: D'Angelo ha ammesso l'omicidio ma ha detto, in lacrime, di avere un ricordo confuso di quanto è successo in quell'appartamento in via Rodi, nell'interrogatorio di ieri sera da parte del pm Alessio Marangelli della procura di Foggia.Pare che ieri pomeriggio i due giovani, che stavano insieme da soli due mesi, abbiano avuto un litigio: il 37enne avrebbe minacciato di suicidarsi, e Roberta lo avrebbe fermato. Poi un blackout, almeno stando al racconto di D'Angelo: il suo ultimo ricordo è la fidanzatamentre lui cercava di rianimarla. A quel punto si è recato a casa del padre in stato confusionale sostenendo di aver fatto del male a Roberta: ed è stato lo stesso genitore ad accompagnare il figlio in questura, dove ha detto di credere di averperché provava un forte dolore alle mani.Il dramma ha sconvolto la città, come ha fatto sapere il sindaco di San Severo,: «La morte di Roberta ha sconvolto tutta la nostra comunità. Non si può morire in quel modo in così giovane età per mano di un uomo che pensavi di amare e da cui ti illudevi di ricevere amore. L'amore è quanto di più bello possa esservi per un essere umano, scalda il cuore e fa sognare», le sue parole.Anche l'opinione pubblica è rimasta molto scossa dal delitto. Per Roberta «quello che pensava erroneamente fosse amore ha stoppato ogni battito del suo cuore, ha interrotto ogni suo sogno», continua Miglio. «Sono vicino ai genitori di Roberta ma anche ai genitori del ragazzo. In questo momento sono esseri umani accomunati da un grande dolore, una grande sofferenza che merita tutto il nostro rispetto in uguale misura. Per Roberta la certezza che ora è in un altro mondo, migliore di questo, più giusto e dove esiste amore, amore autentico».