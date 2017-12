Ritrovato il 16enne scomparso da Mestre: era a casa del padre

Domenica 31 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 14:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

TRIESTE - L'ansia e l'apprensione di mamma Katy è finita . Il figlio sedicenne - Emanuele - dopo una settimana di indagini è stato rintracciatoa Trieste. Il giovane si era allontanato a Mestre, dove era ospite di una comunità per minori, per raggiungere il capoluogo giuliano dove risiedono i suoi famigliari. Alla mamma - tramite whatsapp - aveva fatto sapere che stava bene ma per molti giorni. Era stata la mamma a lanciare l'appello su Facebook per accelerare le ricerche. Ed è lei stessa a comunicare il lieto fine con un post: «Desidero qui lasciare da parte la porta che ho trovato chiusa per dare spazio a quella trovata spalancata dalla capacità di ascolto, dall'umanità e alla fine dalle competenze operative della polizia della Questura di Trieste. Mi hanno accolta ed ascoltata senza trascurare i dettagli come doveva essere fatto in precedenza ed alla fine hanno agito nel modo più efficace per trovare mio figlio Emanuele. Si nascondeva proprio dove immaginavo dal primo giorno,» riferendosi al padre del ragazzo (a cui è stata sospesa la potestà genitoriale) e lasciando intendere dunque che i rapporti tra i due non sono dei migliori. Prosegue la mamma di Emanuele: «Sono stata giorni a cercare prove,ho avuto anche degli aiuti da persone che ringrazio ma preferisco non fare nomi. Ora è ritornato nuovamente nel posto da dove era scappato,ci siamo abbracciati,sono stata ore a parlare con lui,questa ce la ricorderemo e spero gli abbia insegnato qualcosa».