Volevano stare in prima fila per scattare le foto ai loro figli, durante la recita di Natale: una lite tra due mamme è sfociata in una vera e propria rissa questa mattina a Gela, in Sicilia, in una scuola elementare. Lo spettacolo dei bambini è finito con un fuggi-fuggi generale, nell'istituto di contrada «Albani Roccella» per la furibonda lite scoppiata tra le due donne, che si contendevano il posto migliore per girare il video dello spettacolo cui partecipavano i propri figli.