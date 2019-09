Rigopiano, l'ex sindaco preso a pugni dalla mamma di una vittima: «Hai condannato a morte mio figlio»

Violò i sigilli per portare un fiore dove morì suo figlio: finisce in tribunale

Tensione stamattina in tribunale a Pescara durante il processo sul disastro dell'hotel Rigopiano: l'ex sindaco di Farindolaè stato aggredito nel corso di una pausa della seconda udienza preliminare sul caso dell'albergo travolto da una valanga, nel quale morirono 29 persone. Giancaterino è stato aggredito alle spalle mentre prendeva un caffè da, madre di Stefano Feniello, una delle 29 vittime di quella tragedia.Ieri il marito della signora,, era apparso in tribunale perché sotto processo per aver violato i sigilli: lo aveva fatto per posare un fiore sul luogo dove aveva perso suo figlio.