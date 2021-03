Rifiuta il vaccino, operatrice di una casa di riposo si ammala e contagia sei anziani

Aveva rifiutato di farsi somministrare il vaccino contro il Covid, ma poi si è ammalata e ha contagiato sei anziani, ospiti della casa di riposo in cui lavora. Sta facendo molto discutere il caso di una operatrice sociosanitaria di Cesena, risultata positiva al tampone venerdì scorso dopo aver manifestato i primi sintomi.

La donna aveva iniziato a manifestare i primi sintomi la scorsa settimana e si era sottoposta al tampone, risultato positivo. Nella casa di riposo, sei anziani, tutti già sottoposti alla seconda dose del vaccino, sono risultati positivi ma asintomatici. L'Ausl ha subito avviato un'indagine epidemiologica secondo cui sarebbe proprio l'operatrice la causa del focolaio all'interno della struttura, che ora è stata isolata. Subito interrotte le visite dei parenti all'interno della 'stanza degli abbracci'.

Gli anziani positivi stanno bene e restano in isolamento nelle loro stanze. Annagrazia Giannini, direttrice della cooperativa Il Cigno, che gestisce la casa di riposo, ha spiegato a Il Resto del Carlino: «Sono addolorata per quanto accaduto. Crediamo che per gli operatori che lavorano a contatto con persone tanto fragili, vaccinarsi sia un dovere morale oltreché un impegno professionale».

