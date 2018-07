Piscina comunale: domenica riapre dopo il caso dell'acqua mancante

Sabato 21 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

RIETI - Domani, domenica 22 luglio, riaprirà come anticipato la piscina comunale, dopo la vicenda e relative polemiche dell'inaugurazione di giovedì, ma senza l'acqua."Sono stati ultimati i lavori di riempimento d’acqua e pulizia della vasca grande della piscina comunale di Viale Dupré Theseider - spiega in una nota Roberto Donati, consigliere delegato allo Sport del Comune di Rieti. Da domani, domenica 22 luglio sarà possibile utilizzare l’impianto in modo completo dalle ore 9 alle ore 19. Per la stessa giornata di domani, l’ingresso alla piscina comunale sarà gratuito".