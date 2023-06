Prende 117 multe per non aver rispettato la ZTL, ma il giudice le annulla quasi tutte. Il motivo è incredibile

di Redazione web

Che spavento ricevere nella cassetta postale decine e decine di multe da pagare. A Palermo un'automobilista ha ricevuto 117 contravvenzioni per essere entrata con la sua auto in un'area Ztl senza il pass necessario. Giusto dunque pagare la multa per non aver rispettato il divieto, ma la donna ha avuto fortuna, perché si è rivolta al giudice facendo ricorso. Motivo? I verbali sarebbero arrivati in ritardo e come prevede la norma, il conducente del mezzo multato può opporsi.

Consegnate in ritardo

Ora il giudice del tribunale di Palermo, Emanuela Piazza, ha accolto parzialmente il ricorso della donna, perché delle 117 multe ricevute, dovrà pagarne solo, si fa per dire, 13 poiché gli altri sono stati annullati perché i verbali sono stati notificati in ritardo dal comune siciliano.

Automobilista distratta?

Nel tragitto casa-lavoro la donna, che si occupa di assistenza ai bambini, era entrata più volte nella ztl, passando sotto i varchi di via Roma e via Lincoln e non accorgendosi, a suo dire, di essere finita in contravvenzione.

La norma

