Ragazza in auto non vede il carro attrezzi e salta sulla rampa: l'incredibile volo di 40 metri, poi lo schianto

Mai distrarsi alla guida, una regola universale da tenere sempre a mente. Probabilmente quello che non ha fatto il conducente di questa macchina sulla Highway 84, un'autostrada a quattro corsie in Georgia, negli Stati Uniti. C'è già un incidente sulla strada e gli agenti di polizia stanno lavorando ai margini della strada dove c'è un carro attrezzi per tirare su le auto coinvolte, ovviamente fermo con le quattro frecce accese per segnalarlo alle auto che seguono.

Come in un film

La bodycam dell'agente di polizia stradale riprende la scena talmente assurda da sembrare quella di un film di azione. Si vede, infatti, un'auto ad alta velocità, il cui conducente non si è accorto che il mezzo è fermo sulla strada, ed ecco che l'auto sale sulla rampa del mezzo e salta in aria come se a guidarla fosse uno stunt man.

A car LAUNCHED into the AIR after driving off of a tow truck's ramp at FULL SPEED on May 24, on Highway 84 in Lowndes County, GA. The driver of the car reportedly suffered serious injuries but survived. pic.twitter.com/tKWkMYK3S0 — Breitbart News (@BreitbartNews) May 31, 2023

Vola in aria

In realtà a guidarla c'era una giovane donna di 21 anni, alla guida di una Nissan, che vola per circa 40 metri per poi atterrare a terra schiantandosi contro un'altra vettura.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Giugno 2023, 15:30

