Si fa il bagno con lo shampoo nella fontana all'aeroporto di Fiumicino: passeggeri e turisti increduli

Un bagno con tanto di shampoo all'aeroporto di Fiumicino. Luogo insolito, ma non per quest'uomo, che immortalato in un video, si lava in una fontana dello scalo Leonardo Da Vinci, incurante dello sguardo incredulo di passeggeri e turisti. L'uomo, che a quanto si apprende non sarebbe un senza fissa dimora, oggi pomeriggio è entrato in acqua con dei pantaloncini neri e prima si è bagnato sotto la cascata della fontana, poi ha preso una bottiglietta di shampoo per insaponarsi i capelli ed il corpo e risciacquarli.

A #Fiumicino un 40enne, come se nulla fosse, con indosso solo i boxer, si è fatto la doccia nella fontana dell'aeroporto. I poliziotti lo stanno cercando ma l'uomo potrebbe essere un passeggero in attesa di imbarcarsi per chissà dove... #Roma #30maggio pic.twitter.com/ZXVHZaAtTd — Walter Giannò (@waltergianno) May 30, 2023

Ricercato dalla polizia

Ora l'uomo è ricercato dai poliziotti in forza allo scalo aeroportuale.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Maggio 2023, 19:48

