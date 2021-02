Covid, sei Regioni rischiano l'arancione: «Anche Lazio e Lombardia». Campania ed Emilia in zona rossa?

Quali Regioni rischiano di cambiare colore con l'ordinanza del ministro Speranza? È attesa per la giornata di oggi infatti la nuova bozza del monitoraggio di Iss e Ministero sui contagi da Covid in Italia, e ci sono alcune Regioni che potrebbero tornare in fascia arancione, e altre che rischiano la zona rossa. L'andamento della curva dei contagi infatti preoccupa, con l'aumento dei casi di questa settimana: ieri quasi 20mila nuovi positivi in tutta Italia, numeri mai così alti da oltre un mese e mezzo.

Leggi anche > Contagi da variante, nuovo balzo dei casi: ieri sfiorati i 20mila

Come scrive oggi il Corriere della Sera, insieme al Piemonte che dovrebbe tornare in arancione (come già annunciato dal governatore Cirio), ci sono alcune regioni che rischiano: il Lazio, la Lombardia, ma anche la Puglia, le Marche e la Basilicata. Due Regioni invece rischiano addirittura la zona rossa: sono la Campania (ma il sindaco di Napoli De Magistris non esclude la zona rossa solo per Napoli, con la Regione che resterebbe arancione) ed Emilia Romagna, con quest'ultima che con un'ordinanza regionale ha già dichiarato Bologna e provincia "zona arancione scuro". La Liguria potrebbe invece tornare zona gialla.

Leggi anche > Bambina di 11 anni intubata in rianimazione per Covid: «Non aveva patologie»

Chi insomma aveva speranze di riaperture, resterà deluso: almeno fino a dopo Pasqua. L'unica eccezione potrebbe riguardare i cinema e i teatri, che potrebbero avere il via libera del Cts dopo il 27 marzo, a patto che i contagi siano diminuiti e non sia invece esplosa la terza ondata, legata soprattutto alle varianti. Ma un altro nodo cruciale riguarda le scuole, con alcune Regioni che preferirebbero la didattica a distanza, soluzione che però vede il governo per ora contrario.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Febbraio 2021, 10:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA