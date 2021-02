Prima Regione in Italia verso la zona bianca. Oggi la decisione del Ministero

La Sardegna aspira alla zona bianca. Oggi è atteso il nuovo provvedimento del governo sulle restrizioni e provvedimenti legati all'emergenza Covid, così come è atteso il bollettino dell'ISS che potrebbe portare al cambiamento dei colori per le varie regioni e la Sardegna potrebbe veder migliorare il suo stato e diventare bianca.

Il passaggio per ora è solo ipotetico poiché deve essere ufficializzato dal ministro della Salute, Roberto Speranza. I dati sono buoni, ma la decisione di istituire una regione bianca potrebbe essere rimandata a causa dell'arrivo nell'isola della variante inglese. Nello specifico i dati che verranno presi in considerazione sono quelli compresi nella settimana tra il 15 e il 21 febbraio che mostrano risultati migliori della precedente. Per il terzo periodo di fila considerato, in pratica, ci sono meno di 50 casi di Covid-19 ogni 100mila abitanti e l'indice Rt è sotto l'1.

Se la Sardegna dovesse diventare zona bianca ci potrebbe essere un ritorno alla normalità. Sarebbe la prima regione italiana ad abbandonare divieti e restrizioni. Bar e ristoranti potrebbero tornare a riaprire anche la sera, riaprirebbero teatri e cinema ma anche palestre e piscine potrebbero tornare ad esercitare le loro attività.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Febbraio 2021, 13:15

