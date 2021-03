Covid, da lunedì altre tre regioni in rosso: Calabria, Toscana e Valle d'Aosta. Lazio arancione

Covid, alcune regioni cambiano colore. Toscana, Calabria e Valle d'Aosta passano dalla zona arancione a quella rossa da lunedì 29 marzo, mentre il Lazio martedì scala dal colore rosso all'arancione. A disporlo è stato il ministro della Salute Roberto Speranza, che sta per firmare le nuove ordinanze sui colori delle Regioni, decisi sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia.

Invece niente zone gialle: fino al 30 aprile saranno confermate le misure oggi in vigore che prevedono solo zone arancioni e rosse. È l'orientamento che emerge al termine della cabina di regia Covid sul nuovo decreto. Le misure dovrebbero essere in vigore fino a fine mese e l'unica novità dovrebbe riguardare il ritorno in classe fino alla prima media anche in zona rossa, confermata dal premier Mario Draghi in conferenza stampa. I ristoranti e i bar, riferiscono ancora fonti di governo, restano chiusi, saranno consentiti solo asporto e consegna a domicilio sempre fino al 30 aprile.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Marzo 2021, 19:47

