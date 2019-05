Ultimo aggiornamento: 15:59

Spettacolare intervento nel Veronese: è stato recuperato e riposizionato al proprio posto dai vigili del fuoco il, di, che ieri mattina aveva rotto gli ormeggi staccandosi dal molo a causa dei forti venti, che hanno colpito tutta la zona del lago di Garda.Il ristorante galleggiante che si trova nel punto in cui il "Benaco" si restringe e dà vita al, ha rotto gli ormeggi ed è andato alla deriva fermandosi poco prima del ponte della ferrovia. I vigili del fuoco intervenuti con un gommone, l’autogru e autopompa e sette operatori, hanno raggiunto con delle cime la barcaccia riuscendo ad ancorarla per poi trainarla con l’autogru dalla strada, fino alla posizione normalmente occupata lungo il fiume Mincio.Le operazioni di soccorso iniziate alle ore 13 sono terminate poco dopo le 19.RIEPILOGO NUMERI D'INTERVENTO - Dalla mezzanotte di sabato alle 21 sono stati effettuati dai vigili del fuoco 400 interventi di soccorso. A verona le chiamate aperte per intervento sono state 149 a seguire le province di Venezia, Vicenza, Treviso, Padova e Belluno.