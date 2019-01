Martedì 29 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 22:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Così come in Alto Adige, anche nel Veneziano, ecco spuntare i moduli dell’Asl con la dicitura «razza». La denuncia viene dal, il padovano Piero Ruzzante che ha presentato anche un'interrogazione: «La segnalazione mi è giunta da un genitore, il quale, compilando un modulo della neuropsichiatria infantile del distretto socio-sanitario di, si è trovato di fronte alla richiesta di specificare la razza/etnia della figlia - afferma Ruzzante - Il modulo serviva per la raccolta dati e la valutazione della bambina per l’accesso alla primadi neuropsichiatria infantile».il caso era scoppiato dopo che alcuni insegnanti, che avevano ricevuto dall’Asl i moduli da far consegnare ai ragazzi, si erano lamentati. L’Asl aveva poi dichiarato che il termine «razza» era frutto di un errore di traduzione.