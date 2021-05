Rapina a Cuneo, la ricostruzione: i colpi di pistola «sparati tutti all'esterno della gioielleria»

Dalle indagini sulla tentata rapina alla gioielleria di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, arriva la prima ricostruzione di quanto accadde la sera dello scorso 28 aprile. Secondo quanto reso noto dalla Procura di Asti «all'esito delle indagini sin qui compiute», i colpi di pistola esplosi nella sparatoria sono stati «tutti sparati all'esterno del negozio».

A sparare fu il titolare della gioielleria, il 66enne Mario Roggero, indagato per omicidio colposo ed eccesso di legittima difesa: a morire furono i due rapinatori, Andrea Spinelli e Giuseppe Marazzino, mentre un terzo, Alessandro Modica, rimase ferito. Quest'ultimo si trova ora in carcere a Cuneo accusato di rapina in concorso.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Maggio 2021, 11:49

