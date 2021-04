Rapina a Cuneo, il gioielliere al Tg1: «Non provo niente, o io o loro. Mi spiace ma ho dovuto»

Dopo la tentata rapina finita con due banditi morti e un terzo finito in manette, Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, ha parlato ai microfoni del Tg1. E ha detto di non provare rimorso per ciò che ha fatto, memore forse del precedente di sei anni fa in cui fu picchiato e legato, con moglie e figlia, in un'altra rapina ai suoi danni. «Non provo niente. Mi spiace sia successo un fatto così, è molto brutto, ma o io o loro», le sue parole.

«Con la mano destra ho aperto la cassa, con la sinistra il cassetto in cui sapevo che c'era la mia arma - racconta l'uomo - e simultaneamente ci siamo trovati uno puntato contro l'altro. Ho dovuto... poi sono scappati». L'uomo era già stato rapinato sei anni fa, nel 2015. In quell'occasione i malviventi lo avevano picchiato e imbavagliato, mentre la moglie e la figlia erano state anche loro legate e chiuse in bagno: per riprendersi dalle ferite, gli ci vollero diverse settimane.

Stamattina sul suo profilo Facebook, una frase del fisico tedesco Albert Einstein con relativa foto: «Il mondo non è minacciato dalle persone che fanno il male, ma da quelle che lo tollerano». Numerosi gli attestati di solidarietà che in queste ore stanno arrivando al gioielliere, che vive ad Alba, sui social, tra cui quello dell'assessore alla Sicurezza del Comune di Alba, Marco Marcarino (Lega) ha lanciato l'hashtag #iostoconroggero.

