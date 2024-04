Ramona Zinta, ritrovata la mamma 38enne scomparsa: in ospedale per accertamenti

di Redazione web

È stata trovata Ramona Zinta, la donna di 39 anni, di nazionaltà lettone, scomparsa nella serata di martedì a Ginosa, in provincia di Taranto. La donna è stata trovata dalla task force attivata subito per le sue ricerche, guidata dai carabinieri e composta da vigili del Fuoco, protezione civile e volontari.

Ramona Zinta ritrovata

La notizia è stata ufficializzata sui social dal sindaco di Ginosa Vito Parisi. «Una bella notizia. Ramona Zinta è stata ritrovata» - ha annunciato il primo cittadino. «Adesso - ha aggiunto il sindaco - sarà sottoposta agli accertamenti del caso per verificare le sue condizioni di salute.

La scomparsa

Ramona Zinta era scomparsa martedì 2 aprile mentre stava facendo un giorno di prova come cameriera nella pizzeria La Pescarella, da dove poi si è allontanata. Da quel momento ha fatto perdere le sue tracce. A denunciare la scomparsa di Zinta, originaria della Lettonia, è stato il figlio con cui la donna vive a Ginosa. La 39enne, dopo qualche ora dalla sua scomparsa, sarebbe stata ripresa in un video dalle telecamere di videosorveglianza in una zona non distante dalla pizzeria: nelle immagini sarebbe apparsa un po' confusa.

