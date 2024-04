Ramona Zinta, scomparsa nel tarantino. Il figlio a Chi l'ha visto: «Mi ha detto "ti aspetto" ma non l'ho più trovata»

di Cristina Siciliano

Ramona Zinta, 39enne di origine lettone domiciliata a Ginosa, è scomparsa il 2 aprile. In corso, nella cittadina del Tarantino, le ricerche da parte di carabinieri, vigili del fuoco e polizia locale. Stando a quanto si è appreso, l’ultimo avvistamento della donna è avvenuto nei pressi della pizzeria ‘La Pescarella’, situata nell’omonima contrada, a pochi chilometri dal confine con la Basilicata: da quel luogo, secondo alcuni testimoni, la 39enne si sarebbe allontanata autonomamente.

L'appello del figlio Marcus

Marcus, il figlio 18enne di Zinta ha parlato a Chi l'ha visto. «Mamma ti sto aspettando e ti continuerò ad aspettare - ha sottolineato Marcus -. Torna, noi ti aspettiamo sempre. Solo questo riesco a dire. Mia mamma l'ultima volta che l'ho vista, mi ha detto ‘ti aspetto al lavoro', ma non l’ho trovata».

Le ricerche sono scattate subito dopo la denuncia formalizzata ai Carabinieri da parte del figlio Marcus. Le operazioni sono coordinate dai Carabinieri e vedono impegnati anche Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, associazioni di volontariato, droni e cani molecolari che stanno setacciando l'area. L'appello del sindaco: «Chiunque abbia visto Ramona Zinta o abbia informazioni utili per il suo ritrovamento, è pregato di contattare immediatamente il 112».

Le ricerche

Nelle ricerche sono impiegati i cani molecolari che al momento non si sono allontanati dalla zona della scomparsa. «Oggi pomeriggio - ha spiegato Parisi - ho convocato in Comune il tavolo di coordinamento tecnico con carabinieri, polizia locale e associazioni di protezione civile per concordare ogni attività utile alla ricerca di Ramona Zinta, scomparsa intorno alle 19 di ieri, 2 aprile.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Aprile 2024, 22:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA