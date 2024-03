Chi l'ha visto, Giusy Ventimiglia scomparsa, la rabbia del figlio Carmelo: «Sto vivendo senza una mamma»

di Cristina Siciliano

Chi l'ha visto mercoledì 27 marzo si è occupato del caso di Giusy Ventimiglia, la 35enne scomparsa sette anni fa a Bagheria, Palermo. Poco tempo prima era uscita dalla casa paterna, dove era tornata a vivere in seguito al divorzio dal marito: dal 13 novembre 2016 non è però più tornata a casa. Resta ancora il mistero su cosa le sia successo. I suoi familiari non si sono mai arresi. Una delle ipotesi emerse è che la donna sia stata uccisa e il suo corpo occultato. Federica Sciarelli ha cercato di fare luce sul caso intervistando a distanza di sette anni, Carmelo, il figlio.

Le parole del figlio

Sulle ultime ore di Ventimiglia non si sa molto e le speranze di ritrovarla viva si sono affievolite con il tempo sebbene la sua famiglia non ha mai smesso di sperare. «Dentro di me è rimasto un vuoto.

Il figlio di Giusy ha concluso: «Sono passati sette anni ma nessuno ha mai parlato. Io sto vivendo senza una mamma».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Marzo 2024, 23:33

