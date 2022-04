Ragusa, esplosione in ex fabbrica fuochi d'artificio: feriti due 15enni

Due quindicenni sono rimasti feriti ad Ispica, in provincia di Ragusa, in un’esplosione avvenuta in un ex fabbrica di fuochi d’artificio. Secondo le prime informazioni, i due ragazzini stavano giocando all'interno della struttura dismessa da circa 9 anni. Hanno accumulato residui di polvere pirica e poi hanno appiccato il fuoco.

Secondo quanto si apprende, dopo l'esplosione, sarebbero riusciti a raggiungere un posto da cui chiedere aiuto. Sono stati trasportati in elisoccorso all'ospedale di Catania. Il forte boato dell’esplosione in Via dello Stadio è stato avvertito anche nel centro abitato della cittadina. Sul posto le ambulanze del 118 e l'elisoccorso.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Aprile 2022, 18:27

