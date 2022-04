Pesaro, la foto della nonna nella bara finisce su Facebook: lite furiosa tra parenti all'obitorio

La nipote posta sui social la foto della nonna defunta, poco prima che venga chiusa la bara, e scatta una lite furibonda tra parenti in obitorio. È quanto accaduto a Pesaro: una famiglia piange la scomparsa della nonna, la bara è ancora aperta e nella stanza dell'obitorio la commozione è palpabile per la scomparsa di una figura a cui tutti erano molto affezionati. Poi l'episodio che finisce per rovinare tutto. La nipote della nonna scatta la foto, nello strazio di non poterla più vedere, ma non si limita a tenerla come ricordo personale, bensì la pubblica su Facebook.

Il gesto, però, non passa inosservato. La foto della salma della nonna è visualizzata dagli amici e da tutti coloro con cui è in contatto la ragazza. Immagini toccanti, che vanno al di là del consueto: il volto della nonna deceduta. Un post che non piace a tutti e in particolare ad alcuni parenti che vengono a sapere del gesto della nipote e che, irritati da questo modo di fare, decidono di intervenire. Lo fanno energicamente, precipitandosi nella camera mortuaria che diventa in pochi minuti il luogo di un insolito litigio. I parenti arrivano nel luogo e intimano alla ragazza di rimuovere subito il post su Facebook, con l’immagine della nonna. Ne nasce una lite violenta con urla e qualche spinta, tale da dover richiedere l'intervento della polizia. L’atmosfera è imbarazzante. In un luogo di silenzio e dolore si era scatenato un acceso litigio, ma gli agenti riescono a ricondurre a ragione le parti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Aprile 2022, 16:17

