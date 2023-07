Ragazzo di 18 anni morto travolto dal treno regionale: macchinista sente un urto, il corpo trovato vicino ai binari

di Redazione web

Un ragazzo di 18 anni è stato ritrovato morto nei pressi dei binari all'altezza della stazione ferroviaria di Castelfranco Emilia, nel Modenese, in via Evangelista Torricelli. Il ritrovamento è avvenuto dopo che il macchinista di un treno regionale Bologna-Parma ha sentito di avere urtato qualcosa e dato l'allarme alla centrale operativa.

Il corpo vicino ai binari

Il convoglio - fermato per tutti i controlli del caso prima di arrivare alla stazione di Castelfranco Emilia - è poi ripartito mentre i tecnici di Rfi hanno proseguito i controlli nella zona, scoprendo il corpo esanime del giovane sulla massicciata. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polfer di Bologna al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e appurare se si possa essere trattato di un gesto volontario, se il ragazzo sia stato colpito dal treno in transito o di altra causa.

