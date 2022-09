Ragazzo di 12 anni in bici investito da un'auto, trasportato in ospedale in elisoccorso con un trauma cranico

Una tranquilla passeggiata in bicicletta, nell'altrettanto tranquilla località di Sant'Alessandro, frazione di Riva del Garda, interrotta da un grave incidente contro un'auto. Un giovanissimo ciclista di 12 anni, nell'impatto con la vettura ha riportato gravi lesioni, che hanno reso necessario il ricovero ospedaliero d'urgenza, in codice rosso, trasportato in elisoccorso al Santa Chiara di Trento. Un pomeriggio di settembre, poco prima della riapertura delle scuole, che per il 12enne e la sua famiglia, si è trasformato in tragedia. La vittima dell'incidente, è stata stabilizzata sul luogo dell'impatto, ma le sue condizioni restano gravi.

La dinamica da chiarire

Il dodicenne avrebbe riportato un forte trauma cranico, seguito all'impatto con l'automobile, avvenuto poco prima delle 19, quando era ancora giorno, mentre si trovava in sella alla sua bici nei pressi dell'incrocio tra via Sant'Alessandro e via Galanzana. Ora al vaglio della polizia locale la dinamica dell'incidente da ricostruire, mentre non sono stati resti noti dettagli sul conducente del mezzo che ha investito il ragazzino.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Settembre 2022, 10:20

