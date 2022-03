Vola dal balcone di casa: ragazza di 16 anni è gravissima

Una ragazza di 16 anni di Ascoli versa in gravi condizioni all'ospedale di Torrette di Ancona dove è stata ricoverata dopo il trasporto in eliambulanza. La sedicenne è volata da un balcone per cause ancora da chiarire a Marino del Tronto. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 inviata dall'ospedale Mazzoni.

Constatate le gravi condizioni a seguito dei traumi riportati è stato chiesto l'intervento dell'eliambulanza. L'elicottero Icaro è atterrato nel campo dell'istituto agrario Celso Ulpiani per poi dirigersi presso l'ospedale dorico.

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Marzo 2022, 21:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA