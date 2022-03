Frontale tra auto: ucciso da un 38enne alla guida ubriaco

Auto ribaltata: incidente mortale sulla via Volterrana, a Capannoli in Toscana. In uno scontro frontale tra due auto, avvenuto ieri sera dopo mezzanotte, un uomo di 68 anni, residente a Terricciola, è morto sul colpo. Con lui viaggiava la moglie, 66 anni, che è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale di Cisanello. Nello schianto è rimasto ferito anche un uomo di 38 anni che si trovava nell'altra auto coinvolta nel frontale.

Come riporta la Nazione, il 38enne, moldavo, sottoposto all'esame del sangue per verificarne il tasso alcolemico: è risultato positivo al test ed è stato arrestato. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato proprio il 38enne a perdere il controllo della sua auto centrando quella della coppia che procedeva nel senso di marcia opposto. Per l'uomo alla guida l'impatto è stato fatale.

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Marzo 2022, 21:23

