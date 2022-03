«Putin è una m…»: imbrattata Porsche con targa russa a Siena

«Putin è una m…»: un insulto chiaro e diretto al Presidente della Russia che ha scatenato la guerra in Ucraina. Scritto con una vernice spray sul portabagagli di una fiammante e costosa Porsche con targa russa parcheggiata in via Gigli, a Siena.

Sull'atto vandalico stanno indagando ora gli agenti della Questura di Siena. Non è escluso che il proprietario della potente auto, che non è ancora stato identificato, sia uno dei seimila partecipanti alla gara ciclistica "Strade Bianche" che si è corsa oggi a Siena.





Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Marzo 2022, 20:11

