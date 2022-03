Compresse di iodio, l'Italia verifica le scorte: allerta per il rischio nucleare

Sale l'allerta per il rischio nucleare dopo i bombardamenti russi sull'Ucraina e l'Italia verifica le scorte di iodio stabile presenti nelle farmacie. Si tratta di compresse che riducono gli effetti negativi sulla salute delle persone esposte a radiazioni e che vanno ingerite tempestivamente (da alcune ore fino ad un giorno prima dell'esposizione o al massimo entro le prime 6-8 ore dall'inizio dell'esposizione).

La iodoprofilassi è peraltro contenuta nel Piano nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche, che raccomanda l'organizzazione di un «un sistema di stoccaggio finalizzato alla distribuzione rapida in emergenza». Protezione civile e ministero della Salute hanno avviato una ricognizione ed anche alcune Regioni si stanno muovendo per verificare lo stato delle 'riservè di iodio.

Pillole allo iodio da assumere contro le radiazioni? O addirittura preventivamente? Gli esperti mettono in guardia dal fai-da-te. Si tratta infatti di una pratica sbagliata e rischiosa. Il tema è diventato di attualità dopo le operazioni delle forze armate russe contro le centrali nucleare di Zaporizhzhia e Chernobyl. In particolare in alcuni Paesi (come Francia e Belgio) è scattata una vera e propria corsa alle farmacie a caccia delle pastiglie di ioduro di potassio (KI).

Cosa è lo iodio Lo iodio è un composto utilizzato come farmaco contro l'ipertiroidismo e come fattore di protezione in caso di emissioni di radiazioni. Ma la raccomandazione è evitare il fai-da-te. Lo ioduro di potassio «va assunto solo dietro indicazioni dei responsabili della salute pubblica o di coloro che gestiscono l'emergenza» in quanto nell'assumere lo ioduro di potassio si può andare incontro a rischi per la salute«, rilevano i Centri americani per la prevenzione e il controllo delle malattie (Cdc).

