«Alina Kabaeva, l'amante di Putin, è nascosta in Svizzera con i loro 4 figli»: chi è la misteriosa ex ginnasta russa

Alina Kabaeva, amante di Vladimir Putin, «si starebbe nascondendo attualmente in Svizzera con i loro quattro figli piccoli». A rivelarlo è Page Six, la pagina del New York Post che si occupa principalmente di gossip e notizie di costume. Dalla relazione tra i due infatti, secondo lo scoop mai confermato del giornalista Sergej Kanaeev, sarebbero nati due figli. E dal 2018 Putin è anche nonno di due nipoti.

Il presidente russo è sposato con Ljudmila Skrebneva, nata a Kaliningrad (enclave russa tra Polonia e Lituania affacciata sul mar Baltico) nel 1958 e laureata in lingue a San Pietroburgo. Il matrimonio nel 1983. Due figlie: Maria ed Ekaterina, quest’ultima nata nel 1986 a Dresda quando il padre era in servizio nell’allora Germania Orientale. Delle figlie esistono pochissime immagine e informazioni sulla loro vita privata.

Alina Kabaeva, chi è l'amante di Putin

Lo stesso sito americano svela poi ulteriori particolari sulla condizione di Alina: «Mentre Putin effettua il suo assalto all'Ucraina, attaccando cittadini innocenti e provocando una crisi di rifugiati, la sua famiglia è rintanata in uno chalet molto privato e molto sicuro da qualche parte in Svizzera, almeno per ora, come ci ha riportato una fonte», spiega la testata.

Secondo quanto riferito, «Kabaeva, una ginnasta olimpica vincitrice dell'oro, avrebbe quattro figli con il leader russo, 69 anni». Fonti, riporta il sito di Page Six, dicono che «i due condividono due figlie gemelle di 7 anni, nate vicino a Lugano, in Svizzera, nel febbraio 2015. Si ritiene che abbiano anche altri due figli». «Alina ha due ragazzi e due gemelle con Putin che sono nati in Svizzera», ha detto una fonte a Page Six sui presunti figli di Putin con Kabaeva, 38 anni. «I bambini hanno tutti passaporti svizzeri, e immagino che lo abbia anche lei».

