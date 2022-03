Leopoli, rimossa la statua del Cristo Salvatore dalla Cattedrale e messa al sicuro in un bunker

Protezione anti Russia. Oltre ad alcune opere d'arte, ora anche la statua di epoca medievale del Cristo Salvatore, è stata rimossa dalla cattedrale armena di Leopoli e portata al sicuro in un bunker. La decisione, presa dalle autorità comunali, in cooperazione con le realtà del territorio, mira a proteggere il patrimonio architettonico e artistico della città in caso di attacco da parte delle forse russe.

Le statue della piazza del mercato, nel cuore della città, sono state poi 'impacchettatè per salvarle da eventuali onde d'urto. Come comunica il Comune, è dalla seconda guerra mondiale che non si procedeva a un'operazione talmente massiccia.

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Marzo 2022, 19:39

