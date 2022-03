Bambina di 11 anni morta schiacciata da uno scuolabus dopo essere inciampata

Una bambina di 11 anni è morta negli Stati Uniti, dopo essere stata investita e schiacciata da uno scuolabus. Annaliese Backner viveva a Parachute, in Colorado. Giovedì scorso si era preparata per andare a scuola, come ogni giorno. Ma non ci è mai arrivata. Secondo il report della polizia, la piccola Annaliese sarebbe inciampata mentre correva verso lo scuolabus, finendo poi schiacciata dalle ruote.

La scuola: «Collaboriamo con le autorità»

Il primo report della polizia ha definito la morte della bambina «un incidente». Attualmente le autorità giudiziare sono in attesa dell'autopsia, per chiarire la dinamica, riporta il "The Sun". Annaliese faceva la prima media. «Oggi è un giorno triste per il distretto scolastico della contea di Garfield: triste per le nostre scuole, triste per la nostra comunità e triste per le nostre famiglie», ha fatto sapere la scuola con una nota.

«L'indagine è ancora in corso e il Distretto 16 sta collaborando pienamente con tutte le autorità che si stanno occupando del caso. Al momento non rilasceremo ulteriori informazioni», conclude la nota.

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Marzo 2022, 21:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA