Questa pagina Facebook ha lanciato da qualche anno infatti un'idea: individuare un giorno e un orario ed esprimere la propria protesta staccando la luce. Il giorno scelto quest'anno è il 1° giugno, alle 21.30 esatte. L'ultimo diritto rimasto. Così avete finalmente capito come stanno le cose in Italia, meglio tardi che mai - si legge nel post - Volete fare una rivoluzione? Che bella parola..."rivoluzione", sentite come suona bene..."ri-vo-lu-zione", ora però ditemi, come vorreste farla questa rivoluzione, perché posso assicurarvi che nessuno vi ci porterà mai. Volete davvero dare un segnale forte?

La risposta è netta, la soluzione anche:

La sera del 1 giugno alle ore 21:30 esatte, staccate la corrente per 1 minuto. Questo è il quarto anno che portiamo avanti questa iniziativa, siamo partiti con piccoli numeri ma ad oggi quei piccoli numeri sono diventati qualche milione. Ci sono quelli che continuano a scrivere che non servirà a niente spegnere/staccare la luce per un solo minuto, io posso invitarvi a staccare tutto per un solo minuto perché...se milioni di persone vanno ben oltre il minuto, succede quel che non dovrebbe succedere, ecco perché in troppi si stanno affannando a far passare questa iniziativa per una cavolata

.

Non è ben chiara l'utilità della protesta né esattamente contro cosa si protesta, se contro un Governo, contro un sistema, contro un partito politico: ciò che colpisce è la peculiarità della forma.

Questa è una forma di protesta che possono fare tutti, nessuno escluso, perché sarà completamente libera, potranno parteciparvi le persone anziane, i ragazzi, donne e bambini. Dici che non servirà a niente...ma che ti costa farlo?

».», conclude il post. Ma cosa succederebbe davvero se staccassimo tutti la luce? La risposta è scontata: resteremmo tutti al buio.