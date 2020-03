Coronavirus, da oggi al via controlli sui prezzi dei prodotti alimentari

Appare la Madonna durante l'udienza del Papa? Il video impazza sui social In Sicilia su disposizione del governatore siciliano Nello Musumeci, da oggi il Nucleo operativo per la sicurezza agroalimentare del Corpo forestale della Regione Siciliana opererà controlli per verificare i prezzi dei prodotti nei negozi.

«Un'operazione - spiega il presidente Musumeci - che tende a tutelare il consumatore in un momento in cui, una causa dell'emergenza provocata dal Coronavirus, c'è stata purtroppo una ingiustificata corsa collettiva per riempire le dispense. Non vorremmo che qualcuno ne avesse approfittato per inammissibili, e per questo vigilare che ciò non accada e per colpire, eventualmente, i trasgressori ». Gli uomini della Forestale, guidati da Luca Ferlito, opereranno sia sulle piattaforme della grande distribuzione, sia in diversi punti vendita.

