Meteo, l'estate 2019 sarà rovente. Da fine Maggio temperature elevate e afa con El Nino

. Le temperature di questi giorni sono decisamente sopra la media e anomale, ma anche se sta per tornare il freddo e la pioggia in alcune regioni d'Italia, il caldo quest'anno non abbandonerà facilmente il Belpaese. Secondo il Meteo.it quella delcon temperature che arriveranno anche oltre i 40 gradi.«Le cause che renderanno l'aria irrespirabile sono riconducibili all'arrivo de El Nino, riscaldamento superficiale delle acque del pacifico che nelle ultime settimane hanno subito un repentino rialzo rispetto alla situazione di qualche mese fa». Riporta il sito di informazione Meteo. Da fine Maggio si potrà avere già un anticipo di estate con temperature molto calde e un tasso di umidità elevato che renderà l'aria umida e afosa. In alcune regioni a fine Maggio si supereranno già i 30 gradi e la situazione pare non migliorerà per tutta la stagione.«Anche giugno quindi si aprirà con l'Anticiclone Africano di matrice Sub-Tropicale e con il passare dei giorni diventerà sempre più insistente con un aumento dei tassi d'umidità che renderanno l'aria afosa e particolarmente fastidiosa. A luglio e agosto invece prepariamoci ad entrare nella fornace. Saranno giorni con caldo senza sosta da metà luglio fino a Ferragosto», proseguono i metereologi che parlano di temperature torride sia di giorno che di notte.