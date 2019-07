Bambino di 3 anni rischia di annegare: salvato dall'educatrice e dal bagnino

Bimbo di tre anni rischia di annegare mentre è in acqua, salvato dal bagnino e da una delle educatrici. È stato trasferito con l'eliambulanza all'ospedale Salesi di Ancona. L'episodio è avvenuto intorno alle 10.30 sul lungomare Marinai d'Italia, a Porto Potenza Picena. Il piccolo era in spiaggia insieme ad altri bambini della colonia estiva delle suore dell'Immacolata. Era in acqua, a meno di due metri dalla riva, quando improvvisamente è andato a fondo e ha cominciato a bere acqua.



E' stato subito tirato fuori da una delle educatrici della colonia e dal bagnino del Csla, Lorenzo Pietracci. Sul posto sono intervenuti a sirene spiegate i mezzi dell'emergenza sanitaria del 118. Vista la situazione e considerata l'età del piccolo soccorso, il personale medico e sanitario ha richiesto l'intervento dell'eliambulanza, che l'ha portato all'ospedale pediatrico Salesi. Martedì 2 Luglio 2019, 15:45

