Florijana Ismaili, trovato il corpo della calciatrice dispersa nel lago di Como

Il Rov, il robot in dotazione ai vigili del fuoco, ha individuato il cadavere della giovane e lo ha riportato fino a 20 metri di profondità. Poi i sommozzatori sono intervenuti per recuperare il corpo. Il cadavere è stato trasferito all'ospedale Sant'Anna di Como e la Procura di Como valuterà se disporre un'autopsia per chiarire le cause della morte.

La 24enne, giocatrice nella squadra di calcio femminile Young Boys di Berna e nella nazionale svizzera di calcio femminile, si era tuffata sabato pomeriggio nelle acque del lago da una barca di fronte a Musso, a circa 70 metri da riva. L'amica che era con lei, non vedendola più riemergere, aveva subito chiamato i soccorsi.

Martedì 2 Luglio 2019, 18:41

È stato ritrovato il corpo dila calciatrice svizzera di 24 anni dispersa nel lago di Como . Il cadavere è stato individuato in acqua a 204 metri di profondità. La sportiva si era tuffata per fare un bagno sabato pomeriggio e non era più riemersa. Il corpo è stato trovato dal robot dei vigili del fuoco nella zona di Musso. Florijana, giocatrice delloe della nazionale Svizzera di calcio, era in vacanza con un'amica.Già dopo qualche ora le speranze di ritrovarla viva si erano spente. ​Il robot «rov» era all'opera da ieri mattina e può arrivare a una profondità di 300 metri; permette di indagare i fondali, pilotato dalla superficie. Florijana, giocatrice dello Young Boys di Berna e della nazionale Svizzera di calcio era venuta. Avevano noleggiato un barca a Dongo e hanno trascorso l'intera giornata sul lago. La tragedia al rientro, a un centinaio di metri dalla riva.