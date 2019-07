entra in mare per una nuotata e muore: i bagnanti vedono il cadavere galleggiare

Aveva quasi sette anni, la bimba morta nella tarda mattinata nel fiume Reno a Molino del Pallone, sull'Appennino bolognese. Era nata in Italia da una famiglia di origine nigeriana che vive nel Pistoiese. Le cause precise del decesso sono ancora in corso di accertamento: a quanto si apprende, la piccola era in un parco fluviale lungo il fiume ed è caduta in circa mezzo metro d'acqua. Sarebbe stata soccorsa nel giro poche decine di secondi. Aveva perso i sensi ed è morta in ambulanza, durante il trasporto in ospedale. Non era insieme ai familiari, come appreso inizialmente, ma partecipava a un centro estivo con altri bambini e gli accompagnatori.



La profondità delle acque in quel punto va dai 30 ai 50 cm. Sono in corso accertamenti e rilievi da parte dei carabinieri della Compagnia di Vergato ( Bologna) per ricostruire con maggiore precisione i fatti.

Martedì 2 Luglio 2019, 17:01

