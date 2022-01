Positivo al Covid, esce di casa e si ribalta con l’auto: grave un 37enne

Avrebbe dovuto essere a casa perché positivo al Covid-19 e invece ha violato le disposizioni è uscito dal suo domicilio e si è ribaltato con l’auto. Ora è ricoverato in prognosi riservata ma è sempre stato cosciente e non dovrebbe correre pericolo di vita. Il protagonista è un uomo di 37 anni che risiede a Bucchianico, in provincia di Chieti. Ieri intorno alle 19 era su un’Alfa Romeo 147 e, per cause da accertare, ha imboccato la Val di Foro, ribaltandosi all’altezza del chilometro 18, all’altezza di Cerroni, nel territorio di Casacanditella.

L’incidente si è verificato in un tratto in semi curva: non si possono escludere, fra le cause, la velocità sostenuta e la pioggia che ha reso viscido l’asfalto. Soccorso dal 118, l’uomo è stato portato al policlinico di Chieti. Per tirarlo fuori dall’abitacolo sono intervenuti i vigili del fuoco. L’incidente è stato rilevato dai carabinieri che hanno effettuato una serie di accertamenti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Gennaio 2022, 11:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA