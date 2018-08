di Oscar De Simone

«Mio figlio è stato ucciso da uno Stato che non ha tutelato i suoi cittadini. Ed io in questo momento sono distrutto. Non è possibile che 4 ragazzi così giovani ed amanti della vita trovino la morte in questo modo».Con queste parole Roberto Battiloro, padre gi Giovani – tra le 4 vittime di Torre del Greco ad aver perso la vita nel crollo del viadotto Morandi – commenta l'accaduto all'esterno della Basilica di Santa Croce, dove alle 17 ci saranno i funerali delle vittime.«Abbiamo voluto i funerali nella nostra terra perchè abbiamo sentito tutti vicino e perchè volevamo riportarli a casa. Io adesso punto il dito oltre che contro il destino beffardo, soprattutto contro chi non ha pensato che sul quel ponte potessero esserci dei ragazzi e quindi è stato negligente nel passato. Oggi piangiamo i nostri cari ma da domani, inizieremo la nostra battaglia per far si che tragedie del genere non accadano più».