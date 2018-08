Ponte Morandi, oltre 60 autorità a Genova sabato per i funerali di Stato

I parenti rifiutano i funerali di Stato: «Vergognose passerelle dei politici». Solo in 18 dicono sì

Genova -Alle esequie, che saranno celebrate dall'Arcivescovo di Genova e presidente dei vescovi europei, cardinale Angelo Bagnasco, prenderanno parte le massime cariche dello Stato: presenti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, insieme inoltre ai vertici di Camera e Senato Roberto Fico ed Elisabetta Casellati.ed un rappresentante del governo francese: tra le vittime del crollo del viadotto ci sono anche 4 giovani di Montpellier che viaggiavano in auto verso il capoluogo ligure al momento della tragedia. Ci saranno anche il presidente della Corte costituzionale Giorgio Lattanzi, il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, il vicepremier e ministro allo Sviluppo Luigi Di Maio e poi il capo della Polizia italiana Franco Gabrielli, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri Giovanni Nistri, il governatore della Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci, il Capo della Protezione civile Angelo Borrelli, il capo del dipartimento dei vigili del fuoco Bruno Trattasi.Nell'area della fiera predisposta per i funerali i posti a sedere saranno 1.500 mentre tutto il padiglione potrà ospitare in piedi fino a 3mila persone. All'esterno sono stati allestiti anche maxischermi, dai quali si potrà vedere la funzione, uno dei quali in piazza De Ferrari nel cuore di Genova.