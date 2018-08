Venerdì 17 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

. Per le famiglie e la comunità dioggi è il giorno dell'ultimo addio ai quattro ragazzi morti nel crollo del ponte Morandi a Genova,che si terranno nella loro città d'origine dopo la rinuncia da parte delle famiglie aidi Stato che si terranno sabato a Genova.Il padre di uno dei ragazzi si è sfogato in un lungo post su Facebook: «Mio figlio non diventerà un numero nell’elenco dei morti causati dalle inadempienze italiane - ha scritto Roberto Battiloro, padre di Giovanni - farò in modo che ci sia giustizia per lui e per gli altri: non dobbiamo dimenticare. Non vogliamo un funerale farsa, ma una cerimonia a casa, nella nostra chiesa a Torre del Greco. È un dolore privato, non servono le passerelle. Da oggi inizia la nostra guerra per la giustizia, per la verità: non deve accadere più».Ma poi ha smorzato i toni: «Ora è il momento del dolore e il dolore deve essere condiviso con chi, per ragioni anagrafiche o di salute, non poteva raggiungere Genova». Ed è per questo che le quattro famiglie hanno deciso di far svolgere i funerali nella città natale dei loro figli: il rito si terrà oggi 17.30 nella basilica di Santa Croce e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagine Facebook della basilica cittadina https://www.facebook.com/parisholycross/ «Il nostro non è un no ai funerali di Stato - aggiunge Battiloro, raggiunto telefonicamente - durante i quali ci saranno le foto dei nostri figli, ma solo la volontà di stringerci con il nostro territorio che in queste ore ha fatto sentire forte la propria vicinanza». Roberto Battiloro ha parole d'elogio «per il sindaco di Genova e le autorità locali, come per l'umanità mostrata dal personale tutto dell'ospedale. E molto attivo è stato il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba». Per individuare le responsabilità di quanto accaduto «ci sarà tempo - conclude il padre di Giovanni Battiloro, morto a 29 anni - e per questo abbiamo già dato mandato a un avvocato».