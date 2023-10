Poliziotto in pensione ucciso a Messina: Giuseppe, 63 anni, freddato sul lungomare. Il killer si costituisce

di Redazione web

Un poliziotto in pensione di Messina, Giuseppe Catania, 63 anni, è stato ucciso nel pomeriggio sul lungomare di Furci Siculo, sul litorale ionico del Messinese. Il killer si è costituito nella caserma dei carabinieri di Roccalumera: l'uomo, un commerciante, ha detto di aver ucciso l'ex agente non per ragioni legate alla sua precedente attività ma per motivi legati alla sfera privata.

Poliziotto in pensione ucciso

L'omicidio è avvenuto nella zona centrale del lungomare, in direzione di piazza Sacro Cuore. La vittima lavorava alla Squadra mobile di Messina. Per compiere l'omicidio l'assassino ha utilizzato un fucile.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Ottobre 2023, 21:04

