C'era sangue ovunque nell'appartamento della periferia didove, in seguito a una perquisizione della polizia, ilha quasi perso la vita. La famiglia ha presentato un esposto e raccontato la dinamica dei fatti ai microfoni di Chi l'ha Visto?. Gli agenti hanno trovato in casa una piantina diacquistabile a poco prezzo e senza il principio attivo, e hanno iniziato a sparare temendo la reazione del cane.«Tanti proiettili hanno attraversato il corpo di Coco - spiega la padroncina 17enne - e alcuni hanno sfiorato la mia gamba e il mio dito. Nel panico generale mia madre è svenuta. Coco ha solo abbaiato e non era aggressivo».«Io voglio solo dire una cosa a queste persone che non si sono mai degnate di telefonare e di sapere come stavamo dopo tutto quello che è successo. Dico che ci auguriamo che a nessun'altra famiglia capiti quello che è successo a noi senza motivo», conclude la madre.«Sicuramente dispiace a chi ama gli animali, - precisa, responsabile ufficio stampa della Questura di Genova, interpellata in diretta dalla trasmissione di Rai Tre - gli operatori di polizia appena hanno varcato la soglia si sono trovati davanti a un cane in atteggiamento aggressivo e mordace». La conduttricesottolinea che nessun agente è stato ferito o attaccato e che il veterinario ha escluso la pericolosità dell'animale. Secondo la versione della famiglia si trovava sul divano durante l'irruzione e non ci sono precedenti penali delle persone coinvolte che possano giustificare l'entità dell'operazione.