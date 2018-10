Rubata la lapide del piccolo Loris, Barbara D'Urso choc: «Di Veronica Panarello non mi frega...»

Mercoledì 3 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

è fuggito in Vespa dopo aver sparato sei colpi di pistola all'exAnchesegue le tracce del piastrellista 50enne che ha cercato di uccidere la moglie a Negrone di Scanzorosciate , in provincia di Bergamo. La donna è ancora grave, ma stazionaria, all'ospedale Papa Giovanni XXIII.L'uomo vive a Villasanta, ined è un appassionato di moto. Nessuno lo ha più visto dopo il tentato omicidio. L'inviato della trasmissione di Rai Tre ha raggiunto il bergamasco per cercare di rintracciarlo ai raduni di motociclisti che era solito frequentare. I due non vivevano più insieme da gennaio 2017 e la donna era tornata ad abitare con i genitori aA Monza esiste un fascicolo per minacce aggravate perché lei voleva la misura cautelare. Aveva ottenuto un divieto di avvicinamento dal Tribunale civile, ma non è stato abbastanza.lo aveva denunciato. La prima volta ad agosto 2017, la seconda a maggio 2018. Sul fronte penale l'uomo ha un’udienza preliminare per minacce aggravate fissata il prossimo aprile al tribunale di Monza. Su quello civile, un sequestro conservativo dei beni e un di divieto di avvicinamento alla donna, tuttora in vigore.D'Apolito ha sorpreso l'ex moglie incappucciato dopo averle bucato le ruote dell'auto in strada e poi l'ha colpita. Chi l'ha Visto? informa che ha abbandonato la Vespa usata per la fuga e avrebbe proseguito con un vecchio camper Fiat 35 bianco. Da qui l'appello a chiunque possa averlo notato. In diretta le foto dal suo: alcune irriverenti e finite in rete mostrano l'uomo a pantaloni calati che si diverte con un amico.