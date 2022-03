Pirelli stanzia 500mila euro di donazioni a favore dell'Ucraina

Si moltiplicano le iniziative di solidarietà in favore dell'Ucraina. A nove giorni dallo scoppio della guerra, Pirelli ha deciso di fare una donazione in favore dei rifugiati ucraini colpiti dalle conseguenze del conflitto.

Leggi anche > Intervista al Professor Annicchino: Putin e l'invasione in Ucraina

Accanto alla mobilitazione delle organizzazioni umanitarie impegnate in queste ore a garantire aiuto e assistenza all'1,2 milioni profughi in fuga dal Paese, Pirelli devolverà una somma pari a 500mila euro a sostegno della popolazione. Come segno di solidarietà e vicinanza al popolo ucraino, la società metterà inoltre a disposizione dei dipendenti un conto corrente destinato a raccogliere anche le loro donazioni, con la speranza che il conflitto possa risolversi il prima possibile.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Marzo 2022, 19:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA