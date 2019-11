Auto travolge e uccide una donna: caccia al pirata

Sabato 9 Novembre 2019, 19:38

Incidente mortale poco prima delle 18.30 a Castelfranco, in provincia di Treviso, vittima è una donna di 74 anni. Si cerca il pirata che è fuggito dopo l'investimento.Secondo le prime informazioni la donna è stata travolta mentre, a piedi, stava camminando aLa chiamata di soccorso ha parlato di un’. Immediato il tentativo di alcuni automobilisti in transito di salvare la donna, ma quando è arrivata l’ambulanza del Suem 118, era già deceduta.Secondo le prime informazioni si cerca lainvestitrice e poi in fugache pare fosse guidata da una donna.La vittima - G. G. - è una pensionata diStava andando a trovare un'amica ed era con la figlia. Secondo i rilievi il corpo è stato trovato a notevole distanza dal punto d'impatto.La figlia della vittima è stata ricoverata in ospedale per un malore