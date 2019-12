Bimbo di 15 mesi ingoia una pila al litio: operato d'urgenza

Sabato 14 Dicembre 2019, 12:46

un bambino di 15 mesi ha ingerito unaed è stato salvato da un equipe di medici all'ospedale di Perugia. Il bimbo è giunto al pronto soccorso nella tarda serata di ieri accompagnato dai genitori. È stata immediatamente costituita una équipe di pediatri, gastroenterologi e anestesisti , coordinata dal dott. Raffaele Manta, ed il bimbo è stato trasferito in sala operatoria. Già dopo l'estrazione della pila , il piccolo ha accusato le prime conseguenze del corpo estraneo per la fuoriuscita del litio che ha determinato una circoscritta gastrite.L'intervento ė durato circa un'ora - riferisce una nota dell'ospedale - ma il piccolo è stato dichiarato fuori pericolo, anche se dovrà restare per un breve periodo ricoverato nella struttura di Pediatria diretta dal dott Giuseppe Di Cara. Il dott. Raffaele Manta si è avvalso della collaborazione degli infermieri Fabio Nucciarelli e Diego Catoccio e degli anestesisti professoressa Simonetta Tesoro e dott. Carla Giorgini.