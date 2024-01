Cuoco di 32 anni ha un malore e muore davanti alla fidanzata. Lei poco prima sui social: «Caro 2024, non portarmi via nessuno»

di Redazione web

Come un tragico scherzo del destino. «Caro anno non mi portare niente, basta che non mi togli nessuno», aveva scritto Luana con un post sui social. Poche ore più tardi, il malore fatale che ha ucciso il compagno. Pierpaolo Colapinto, cuoco di 32 anni, aveva da poco finito il turno di lavoro al ristorante, dove aveva preparato il cenone di Capodanno. È tornato a casa, ha fatto una doccia, poi si è accasciato ed è morto, proprio davanti alla compagna. Una tragedia indescrivibile.

Il malore dopo il lavoro

La vittima, di Mesagne, lavorava in un ristorante di Manduria (Taranto). Nei giorni di festa era ospite a casa della fidanzata.

Sulle pagine social del sito Mesagne nel cuore hanno postato: «Questo 2024 non poteva iniziare nel peggiore dei modi! Stanotte un nostro amico caro... Pierpaolo Colapinto è venuto a mancare improvvisamente. Mentre vi scriviamo siamo increduli di tutto ciò è per questo non aggiungiamo altro alle nostre più sentite condoglianze alla famiglia e a tutti i suoi cari».

