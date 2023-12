Malore improvviso nella notte, bambino di 5 mesi muore davanti ai genitori

di Redazione web

Un bambino di 5 mesi è morto dopo un arresto cardiaco all'ospedale Gaslini di Genova. Nella notte tra venerdì e sabato, i genitori del neonato - residenti alla Spezia - hanno chiamato i soccorsi perché il figlio aveva accusato un malore. I soccorritori della Croce Rossa, intervenuti tempestivamente, sono riusciti a rianimarlo. In elicottero è stato poi trasferito all’ospedale Gaslini di Genova, dove è morto, riporta Il Secolo XIX.

Il dramma alla Spezia

La telefonata al 118 è arrivata all'1.45. I genitori, nel panico, hanno contattato i soccorsi perché il piccolo aveva smesso di respirare. I sanitari della Croce Rossa hanno subito iniziato le manovre rianimatorie, davanti ai due genitori rimasti attoniti. Per il piccolo però, non c'era più niente da fare. È morto poco più tardi in ospedale a Genova.

